Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента ХорватииПрезидент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии 17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Внутренняя политика
17 июня 2022 г. 17:15
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17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
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