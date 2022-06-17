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Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии

Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии 17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Внутренняя политика
17 июня 2022 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives former President of Croatia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Xorvatiyanın sabiq Prezidentini qəbul edib - YENİLƏNİB

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