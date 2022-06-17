Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии

Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

https://static.report.az/photo/1c18acb0-e149-3c90-9f5d-b393534c4ef9.jpg https://static.report.az/photo/1c18acb0-e149-3c90-9f5d-b393534c4ef9.jpg

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.



Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives former President of Croatia