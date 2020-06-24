Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район

24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.
24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.
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