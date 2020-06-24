Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район

Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район

24 июня, 2020 20:31

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/5728045a2094865ccb80e70bc45f4334/51c1c703-a548-41c9-b643-6a4212517040_292.jpg 24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район. Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.

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