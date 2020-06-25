Президент Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир

Президент Ильхам Алиев прибыл в город Мингячевир

25 июня, 2020 11:43

https://report.az/storage/news/a7243318268a57f40b743c2a82bb8a82/9b2fedc7-72a7-4a2c-bbb1-20c9dcf04293_292.jpg 25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Мингячевир. Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Мингячевира, возложил к нему цветы.

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