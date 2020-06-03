Президент Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район

Президент Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район

3 июня, 2020 18:42

https://report.az/storage/news/6412cb4c90019fbb2e2037f406de2ef8/4de4204c-c5fd-4877-ae0c-aeecada3142e_292.jpg 3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район. Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Агджабеди, возложил к нему цветы.

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