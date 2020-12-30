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Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов

Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов Президент подписал соответствующее распоряжение
Внутренняя политика
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30 декабря 2020 г. 12:48
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Ильхам Алиев
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Обращения нескольких матерей шехидов, изъявивших желание принять азербайджанское гражданство, было встречено положительно, и соответствующим распоряжением президента Азербайджана каждой из них было предоставлено гражданство Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщила Государственная миграционная служба Азербайджана.

Мать Мирзоева Ильгара Анзор оглу, ставшего шехидом во время боев на участке Товузского района 14 июля 2020 года и удостоенного распоряжением президента Азербайджана от 09.12.2020 года звания "Национальный Герой Азербайджана" - Мирзоева Гюльнар Абдулла гызы, мать ставшего шехидом в боях за территориальную целостность Азербайджана и награжденного распоряжением президента Азербайджана от 15.12.2020 года медалью "За Родину" Алиева Ромира Рашадат оглу - Алиева Мирослава Петру гызы, и мать Мамедова Рафига Сахибулла оглу, ставшего шехидом в боях за территориальную целостность Азербайджана - Ротар Анна Андреевна получили гражданство Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev bir qrup şəhidin anasına Azərbaycan vətəndaşlığı verib

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