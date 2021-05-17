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Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Президент Казахстана выразил признательность главе нашего государства
Внутренняя политика
17 мая 2021 г. 12:13
Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана
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17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, президент Азербайджана поздравил главу казахстанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса страны и крепкого здоровья.

Президент Казахстана выразил признательность главе нашего государства за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о произошедших в последние дни событиях на азербайджано-армянской границе. В связи с этим президент Азербайджана отметил, что в настоящее время идет процесс уточнения границ и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию к данному процессу. Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности является ничем иным, как попыткой интернационализации вопроса и это совершенно необоснованно, никаких столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются.

Президент Казахстана поблагодарил президента Ильхама Алиева за данную информацию.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev calls his Kazakh counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidentinə telefonla zəng edib

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