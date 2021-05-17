Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана

Президент Казахстана выразил признательность главе нашего государства

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, президент Азербайджана поздравил главу казахстанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса страны и крепкого здоровья.

Президент Казахстана выразил признательность главе нашего государства за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о произошедших в последние дни событиях на азербайджано-армянской границе. В связи с этим президент Азербайджана отметил, что в настоящее время идет процесс уточнения границ и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию к данному процессу. Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности является ничем иным, как попыткой интернационализации вопроса и это совершенно необоснованно, никаких столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются.

Президент Казахстана поблагодарил президента Ильхама Алиева за данную информацию.