Ильхам Алиев поздравил спортивную общественность с 30-летием Национального олимпийского комитета

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо членам Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо членам Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые члены Национального олимпийского комитета!

Сердечно поздравляю Вас, а также всю спортивную общественность нашей страны с 30-летием создания Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас наилучшие пожелания, желаю новых успехов в дальнейших делах.

Учрежденный в 1992 году, после восстановления независимости Азербайджана, Национальный олимпийский комитет в течение минувшего периода прилагал все усилия во имя полной реализации нашей страной своего спортивного потенциала. Комитет прошел славный, богатый достижениями путь и, не ограничивая свою работу только участием в Олимпийских играх, внес заслуживающий одобрения вклад в утверждение олимпийских идеалов и динамичное развитие спорта в республике. В результате эффективной организации деятельности структуры наши спортсмены добились многочисленных успехов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

Внимание к спорту является одним из приоритетов государственной политики в нашей республике. Наглядным тому подтверждением является работа, направленная на укрепление материально-технической базы спорта, в том числе созданные современнейшая спортивная инфраструктура, олимпийские комплексы, специализированные спортивные школы. Особо хотел бы подчеркнуть накопленный большой опыт проведения престижных международных спортивных соревнований. Сегодня вписываются яркие страницы в историю нашего спорта, который переживает период подъема и благодаря которому наш флаг развевается повсюду в мире. Азербайджан, реализовавший грандиозные проекты в спортивной сфере, уже признан во всем мире как страна, добившаяся успехов.

В настоящее время Национальный олимпийский комитет стал одной из авторитетных организаций, вносящей ценный вклад в победы наших спортсменов на Олимпийских играх и занимающей ведущее место среди олимпийский структур континента, наладив с ними взаимное сотрудничество высокого уровня. Верю, что на основе ключевых принципов Олимпийской хартии Комитет и дальше будет использовать все свои возможности и способности для того, чтобы олимпийское движение в нашей республике в предстоящие годы приобрело еще больший размах, своими достижениями сохранит значимую позицию в нашей общественной жизни".