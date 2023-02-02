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Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана по случаю 2 Февраля - Дня молодежи.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана по случаю 2 Февраля - Дня молодежи.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

" Уважаемые представители молодежи!

Сердечно поздравляю вас с 2 февраля – Днем азербайджанской молодежи, желаю каждому из вас крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в дальнейших делах.

Традиция проведения Дня молодежи в нашей стране с 1997 года, когда по инициативе великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый форум, предоставивший нашей молодежи трибуну для широких и открытых обсуждений, еще раз подтверждает, что молодежная политика является одним из основных векторов целенаправленного развития социально ориентированной политики государства и человеческого капитала. Работа, проделанная за минувший период, ускорила создание необходимых условий для обеспечения интересов и гармоничного развития молодежи, сыграла значительную роль в ее организационном становлении и повышении общественно-политической активности.

Как результат проявляемого внимания и заботы в Азербайджане выросло поколение, приверженное национальной идеологии и способное к интеграции с передовой молодежью мира. Сегодня наша молодежь принимает непосредственное участие во всех сферах жизни, прилагает все силы и умения в деле наращивания экономического могущества, военной мощи нашей страны и повышения ее политического авторитета, укрепления гражданского общества, опирающегося на национально-духовные ценности и общечеловеческие идеалы, предпринимает важные шаги на пути сохранения и пропаганды нашего богатого культурного наследия.

Проводимая в Азербайджане молодежная политика, наряду с созданием всесторонних возможностей для реализации интеллектуального и инновационного потенциала нового поколения, сформировала у него глубокий патриотический дух. Азербайджанская молодежь благодаря большой любви к Родине героически взяла на себя основную тяжесть боев и продемонстрировала миру стремление нашего народа к победе, написала летопись Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Уверен, что азербайджанская молодежь внесет достойный вклад в дальнейшее развитие страны и на нынешнем новом этапе нашей истории, будет радовать нас все новыми и новыми достижениями"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani youth
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycan gənclərini təbrik edib

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