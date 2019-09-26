Президент Ильхам Алиев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

Президент Ильхам Алиев направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Азербайджано-туркменские связи характеризуются принципами взаимного уважения, доверия и поддержки. Убежден, что наши межгосударственные отношения и сотрудничество и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания".