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Президент Ильхам Алиев поздравил главу Чили

Президент Ильхам Алиев поздравил главу Чили

Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Чили Себастьяну Пиньере Эченике поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Чили и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".

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