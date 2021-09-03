Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с новогодним праздником еврейского народа – Рош ха-Шана, передаю всем вам самые добрые пожелания.

Представители отдельных народов и религий веками живут в Азербайджане, где господствует межкультурная и межрелигиозная гармония, в условиях мира и спокойствия, в атмосфере взаимного уважения и доверия. Сохранение этнокультурного разнообразия в нашем обществе, развитие языков и культур национальных меньшинств постоянно находятся под попечением государства. Эта политика является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, приверженного национально-историческим традициям и принципам международного права.

В Азербайджане, известном в мире как пространство образцовой толерантности, еврейской общине принадлежит особое место. Евреи, веками живущие в нашей стране, никогда не подвергались здесь антисемитизму и дискриминации, сохранили до наших дней свой язык, культуру, религиозные верования, обычаи и традиции.

С чувством удовлетворения хочу ответить, что наши граждане еврейского происхождения вместе с представителями всех проживающих в республике народов продемонстрировали образцы подлинного героизма в освобождении Карабаха от оккупации. Еврейская община и сегодня осуществляет успешную деятельность в области доведения до мировой общественности азербайджанских реалий.

Еще раз передаю вам праздничные поздравления по случаю Рош ха-Шана, являющегося символом обновления, нравственной чистоты, солидарности и доброты, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – достатка.

С праздником!".