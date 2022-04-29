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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.
Внутренняя политика
29 апреля 2022 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится:

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и азербайджанцев всего мира со священным праздником Рамазан, передаю вам самые добрые пожелания.

Месяц Рамазан, когда был ниспослан Коран – сокровищница божественных мудростей, является одним из священных месяцев, призывающих людей к добрым делам, единству и равенству, дарящих им радость моральной чистоты, победы над корыстью и душевно-нравственного совершенства.

Ислам исторически играл важную роль в утверждении единства, солидарности и образцовой среды толерантности в азербайджанском обществе. Наш народ, всегда демонстрировавший глубокую привязанность к национально-духовным ценностям, и сегодня достойно хранит свои обычаи и традиции, религиозные обряды и церемонии, в том числе каждый год с особым торжеством отмечает праздник Рамазан.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что благодаря славной Победе, одержанной нами в борьбе за правое дело, на освобожденной земле наших предков вновь возрождается жизнь, восстанавливаются историко-культурное наследие, места поклонения, в мечетях раздаются звуки азана.

В эти священные праздничные дни еще раз с почтением отдаю дань бессмертной памяти наших отважных шехидов, пожертвовавших жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана, да упокоит Аллах их души, желаю их семьям терпения, а нашим гази – здоровья.

Дорогие братья и сестры!

Мы провожаем Рамазан, венчающий одиннадцать месяцев, с чувством благодарности и душевным упоением. Верю, что благодаря вашим молитвам во имя прогресса и процветания нашей страны Всевышний Творец ниспошлет нашему народу свою милость.

Еще раз передаю всем вам сердечные праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – достатка. Пусть Аллах примет ваш пост.

С праздником!

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani people on Ramadan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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