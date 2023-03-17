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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.
Внутренняя политика
17 марта 2023 г. 21:37
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю всем вам весеннего настроения, здоровья и успехов в дальнейших делах.

Новруз байрамы, имеющий очень древние корни на азербайджанской земле, является священным даром наших предков нынешним поколениям. Этот народный праздник, который, преодолев все испытания временем, оставил неизгладимый след в памяти веков, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей. Богатый внутренний мир, мудрая философия жизни наших предков и их светлые мечты, связанные с будущим, нашли полное олицетворение в празднике весны.

Новруз байрамы, превратившийся в носителя глубоких человеческих чувств, обладающий силой обновления, и сегодня укрепляет чувства дружбы, добра и милосердия, открывая путь к искренним отношениям между людьми, обеспечивает гармонию развития нашего общества вокруг единой идеологии. Традиции Новруза, которые мы считаем неотъемлемой частью национальной идентичности и защищаем от чуждых воздействий, являются высоким выражением нашего уважительного отношения к духовным богатствам, а также ценным кладом в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придают нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение и символическое значение.

Передаю праздничные приветствия живущим далеко за пределами нашей страны соотечественникам, сердца которых бьются любовью к родине и которые вместе с нами встречают весну.

Желаю, чтобы этот знаменательный праздник принес в каждый дом, в каждый очаг новую радость, достаток и благополучие.

С праздником Новруз!".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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