Президент Ильхам Алиев посмертно наградил трех военнослужащих ГПС

Президент Ильхам Алиев посмертно наградил трех сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС), погибших при исполнении служебных обязанностей.

Президент Ильхам Алиев посмертно наградил трех военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС), погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, погибший в Отечественной войне прапорщик Алиев Руфат Физули оглу награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени, майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу, погибший от удара молнии в Лачыне в июне этого года, награжден медалью "За Родину", а рядовой Нагиев Али Эльшан оглу - медалью "За боевые заслуги".