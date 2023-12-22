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Президент Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района

Президент Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района 22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района.
Внутренняя политика
22 декабря 2023 г. 18:34
Президент Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района.

Как сообщает Report, глава государства осмотрел территорию села.

Расположенное в предгорной местности село Пирляр было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Село Пирляр было очищено от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября этого года.

Этот населенный пункт обладает большим потенциалом в сельскохозяйственной и туристической сферах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President visits village of Pirlar in Khojaly district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Xocalı rayonunun Pirlər kəndində olub

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