Президент Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Пирляр Ходжалинского района.
Как сообщает Report, глава государства осмотрел территорию села.
Расположенное в предгорной местности село Пирляр было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Село Пирляр было очищено от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября этого года.
Этот населенный пункт обладает большим потенциалом в сельскохозяйственной и туристической сферах.