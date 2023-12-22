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Президент Ильхам Алиев посетил село Пирджамал Ходжалинского района

Президент Ильхам Алиев посетил село Пирджамал Ходжалинского района 22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Пирджамал Ходжалинского района.
Внутренняя политика
22 декабря 2023 г. 18:37
Президент Ильхам Алиев посетил село Пирджамал Ходжалинского района

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Пирджамал Ходжалинского района.

Как сообщает Report, глава государства осмотрел территорию села.

Село Пирджамал расположено у подножия гор. Название села связано с находившимся здесь в прошлом святилищем Пирджамал. Согласно историческим источникам, этот населенный пункт был заложен семьями, переселившимися из древнего Бейлягана.

Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Село Пирджамал было очищено от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября этого года.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan visits village of Pirjamal in Khojaly district
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Pircamal kəndində olub

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