Президент Ильхам Алиев посетил село Ханабад Ходжалинского района

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Ханабад Ходжалинского района.

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Ханабад Ходжалинского района.

Как сообщает Report, глава государства осмотрел территорию села.

Расположенное в предгорной местности село Ханабад было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. Село было очищено от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября этого года.

Село Ханабад известно как одно из древних поселений. В 1990 году в ходе строительства в селе кооперативного завода строители обнаружили древнее захоронение, при осмотре которого, помимо человеческих останков, были обнаружены старинные воинские снаряжения и предметы быта. Соответствующие исследования установили, что эти предметы относятся к XII-XI векам до нашей эры.