Президент Ильхам Алиев посетил село Ханабад Ходжалинского района

22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Ханабад Ходжалинского района.
Как сообщает Report, глава государства осмотрел территорию села.
Расположенное в предгорной местности село Ханабад было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. Село было очищено от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября этого года.
Село Ханабад известно как одно из древних поселений. В 1990 году в ходе строительства в селе кооперативного завода строители обнаружили древнее захоронение, при осмотре которого, помимо человеческих останков, были обнаружены старинные воинские снаряжения и предметы быта. Соответствующие исследования установили, что эти предметы относятся к XII-XI векам до нашей эры.