Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Прошло 20 лет со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Прошло 20 лет со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены букеты цветов.