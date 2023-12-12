О нас

Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Прошло 20 лет со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 09:35
Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Прошло 20 лет со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены букеты цветов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev visits grave of national leader Heydar Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
6 декабря 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi