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Президент Ильхам Алиев посетил Джебраильский район

Президент Ильхам Алиев посетил Джебраильский район 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев посетил Джебраильский район

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как сообщает Report, глава государства заложил фундамент совместного сервисного центра ОАО "КамАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Глава государства принял участие в открытии подстанции "Джебраил" 110/35/10 кВ.

Президент также открыл комплекс воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле.

Он заложил фундаменты Джебраильской центральной районной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраила.

Глава государства заложил первый камень в фундамент восстановления города Джебраил и Джебраильского мемориального комплекса.

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Версия на английском языке Azerbaijani President visits Jabrayil district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonuna səfər edib

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