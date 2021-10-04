Президент Ильхам Алиев посетил Джебраильский район

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как сообщает Report, глава государства заложил фундамент совместного сервисного центра ОАО "КамАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Глава государства принял участие в открытии подстанции "Джебраил" 110/35/10 кВ.

Президент также открыл комплекс воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле.

Он заложил фундаменты Джебраильской центральной районной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраила.

Глава государства заложил первый камень в фундамент восстановления города Джебраил и Джебраильского мемориального комплекса.