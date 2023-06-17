Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера

Организация I Симпозиума азербайджанских медиков мира в рамках юбилейных мероприятий, проводимых в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, придает ему глубокое символическое значение.

Организация I Симпозиума азербайджанских медиков мира в рамках юбилейных мероприятий, проводимых в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, придает ему глубокое символическое значение.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева к участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

Глава государства подчеркнул, что полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана и ее построение на современных основах связано с именем великого лидера. Развитие здравоохранения, как продолжение работы, успешно реализованной за прошедший период, и сегодня является одним из приоритетов социально ориентированной политики нашего государства.

"В регионах нашей республики введены в эксплуатацию новые диагностические и оздоровительные центры, учреждения здравоохранения оснащены медицинским оборудованием, основанным на передовых технологиях, внедрено обязательное медицинское страхование как основная жизненно важная составляющая социальной защиты населения. Проведение в последние годы в нашей стране международных конференций и встреч по актуальным вопросам медицины создало благоприятную почву для интеграции здравоохранения Азербайджана в глобальную систему здравоохранения", - отметил глава государства.