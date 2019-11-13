Президент Ильхам Алиев: "Политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство"

"Политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время приема новоназначенных глав исполнительных властей города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"В нашей стране продолжаются кадровые реформы. Они являются составной частью общих реформ. После прошлогодних президентских выборов начался новый период реформ, которые в настоящее время продолжаются. Может возникнуть вопрос: если в стране обеспечено динамичное развитие, то какая необходимость в реформах? Могу однозначно ответить, что да, необходимость в реформах есть. Реформы означают совершенствование, означают адаптацию к новому времени, означают прогресс. Если обратить внимание на опыт стран, добившихся успехов в мировом масштабе, то можно убедиться в том, что они были достигнуты именно за счет прогресса.

В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития. Оно проявляется во всех сферах. В значительной степени возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня мы осуществляем свою деятельность как страна, заслуживающая очень высокого уважения в мировом масштабе. Это еще раз подтвердил проведенный недавно в Баку Саммит Движения неприсоединения. Мы уже председательствуем в Движении неприсоединения – второй по величине после ООН организации в мировом масштабе, председательство будет продолжаться на протяжении трех лет. Оно было достигнуто единогласным решением 120 стран. То есть, это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, две трети мирового сообщества поддерживают Азербайджан и высоко оценивают нашу политику.

Одновременно проводятся политические реформы. В последние годы были достигнуты большие успехи в области развития демократии, защиты прав человека. Я всегда говорил, что политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство", - сказал Президент.