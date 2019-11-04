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На завершение проектирования и строительства Центра "ASAN xidmət" в Товузе выделено 19 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение
© Report

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра "ASAN xidmət" в Товузском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения проектирования и строительства центра "ASAN xidmət" в Товузском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 19 255 000 манатов.

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