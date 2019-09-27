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Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Шабране 12 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар Шабранского района. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар, соединяющей 9 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 12 млн манатов. 

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