Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Шабране 12 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар Шабранского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар, соединяющей 9 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 12 млн манатов.