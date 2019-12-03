На завершение строительства спортивного комплекса в Ярдымлы выделено 7,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению строительства спортивного комплекса в Ярдымлинском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства спортивного комплекса в Ярдымлинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.20.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 7 511 400 манатов.