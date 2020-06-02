На установку современных систем освещения в Сумгайыте выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по установке современных систем освещения в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Устойчивое развитие регионов в Азербайджанской Республике - один из приоритетов осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития. В результате успешного выполнения в последние годы государственных программ в столице и регионах, в том числе в городе Сумгайыт, были реализованы важные инфраструктурные проекты, увеличился объем и улучшилось качество коммунальных и социальных услуг, получила широкий размах работа по благоустройству.

Как продолжение этих мер, установка основанных на интеллектуальном управлении систем освещения, обладающих такими преимуществами в обеспечении населения электроэнергией, а также в освещении улиц и проспектов, как управление, контроль, измерение и учет, экономия потребления электроэнергии и расходов на услуги, позволяющих программировать уровень освещения, является одним из актуальных вопросов, находящихся в центре внимания и в предстоящие периоды. Новые и современные системы освещения, наряду с функциональностью, также меняют эстетический вид города, обогащая его облик современными оттенками".

Согласно распоряжению, для установки в городе Сумгайыт современных систем освещения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Сумгайыт выделено 6 млн манатов.