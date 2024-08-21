О нас

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2024 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Внутренняя политика
21 августа 2024 г. 17:12
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2024 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2024 года.

С 1 по 30 октября 2024 года будут уволены в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Aliyev signs decree on conscription for active military service
Версия на азербайджанском языке Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi