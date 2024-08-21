Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2024 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2024 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2024 года.

С 1 по 30 октября 2024 года будут уволены в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".