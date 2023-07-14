Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Алиаскер оглу Мусаева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Алиаскер оглу Мусаева.

Как передает Report , информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В некрологе говорится:

"Азербайджанскую общественность постигла тяжелая утрата. 14 июля 2023 года на 76-м году жизни скончался известный общественный деятель, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мадар Алиаскер оглу Мусаев.

Мадар Мусаев родился 26 ноября 1947 года в городе Баку. В 1975-1982 годах получал высшее образование на факультете промышленного товароведения и организации торговли Бакинского филиала Московского кооперативного института.

Начав трудовую деятельность в 1964 году в городе Баку в сфере торговли, Мадар Мусаев до 1995 года работал на различных должностях в этой области, руководил крупными торговыми центрами, имел большие заслуги в деле организации и совершенствования торговли. Независимо от занимаемых должностей, он на протяжении многих лет демонстрировал высокие организаторские способности, завоевал большое уважение и симпатию благодаря чуткому отношению к людям и чувству глубокой ответственности.

Содержательной была и общественная деятельность Мадара Мусаева. Он являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики XII созыва и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I–VI созывов. Заслуживают одобрения заслуги Мадара Мусаева, как члена комитета по правовой политике и государственному строительству и дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, в достижении успехов в области государственного строительства и формирования гражданского общества. Являясь также членом рабочих групп по связям с парламентами Турции, России, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Туниса, Грузии и Таджикистана, он внес вклад в развитие межпарламентского сотрудничества.

Благодаря приверженности национальной государственности и особому уважению к обычаям и традициям нашего народа Мадар Мусаев пользовался истинным авторитетом среди избирателей. Благотворительная деятельность была одной из важнейших особенностей, характеризовавших его высокие человеческие качества.

Активное участие Мадара Мусаева в общественно-политической жизни нашей страны всегда оценивалась по достоинству, за многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высших наград независимой Азербайджанской Республики, в 2007 году награжден орденом "Шохрат", в 2017 году – орденом "Шараф", а в 2022 году – орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Память об известном общественном деятеле, отзывчивом и искреннем человеке Мадаре Алиаскер оглу Мусаеве навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!

Ильхам Алиев

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