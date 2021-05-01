Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Как передает Report, в некрологе говорится:

"Общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 30 апреля 2021 года на 57-м году жизни скончался министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Ариф оглу Рагимов.

Азад Рагимов родился 8 октября 1964 года в городе Баку. Он окончил бакинскую городскую среднюю школу номер 134, 1981–1986 годах получал высшее образование на факультете английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков.

После прохождения в 1986-1987 годах военной службы Азад Рагимов в 1987-1990 годах работал в должностях секретаря и первого секретаря районной комсомольской организации, в 1990-1993 годах председателем Комитета молодежных организаций Азербайджана, с 1993 года до прихода к государственному управлению занимался предпринимательской деятельностью.

Назначенный в 2006 году министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Азад Рагимов занимал эту должность до конца своей жизни, в те годы также был вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана.

В период пребывания на должности министра молодежи и спорта Азад Рагимов постоянно демонстрировал деловые и организаторские способности. Его глубокое чувство ответственности и приверженность принципам государственности снискали ему большое уважение среди коллег. Азад Рагимов, прилагавший все силы и умения для успешной реализации задач, стоящих перед спортом как одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане, внес вклад в дело дальнейшего укрепления материально-технической базы спорта в республике и повышения его массовости, а также обеспечения участия наших спортсменов на высоком уровне в самых престижных соревнованиях и достойной защиты ими спортивной чести нашей страны в международном масштабе. Ему принадлежат заслуживающие одобрения заслуги в разработке государственных программ и стратегий развития азербайджанской молодежи, а также в успешном осуществлении мер по выявлению творческого потенциала молодежи.

Плодотворная деятельность Азада Рагимова получила высокую оценку, и он был награжден одними из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики – орденами "Шохрат" и "За службу Отечеству" 1-й степени.

Память об известном общественно-политическом деятеле, умелом организаторе и искреннем человеке Азаде Ариф оглу Рагимове будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева

Али Асадов

Сахиба Гафарова

Самир Нуриев

Адиль Алиев

Эльдар Азизов

Юсуф Мамедалиев

Чингиз Гусейнзаде

Агаджан Абыев

Фуад Гаджиев

Фарид Джафаров

Ильгар Рагимов.