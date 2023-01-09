Президент Ильхам Алиев: Подготовка юных спортсменов должна проходить организованно

Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер. Поколения меняются, но наши успехи остаются стабильными.

Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер. Поколения меняются, но наши успехи остаются стабильными.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года.

Глава государства отметил, что по мере смены поколений опыт наших выдающихся спортсменов передается к молодым спортсменам: "То есть молодые спортсмены, подготовленные в Азербайджане, и впредь будут держать нашу спортивную славу на высоте, и это должно быть постоянным процессом", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

"Подготовка юных спортсменов, конечно же, должна проходить организованно. В этой области в последнее время мы видим более целенаправленную деятельность, в частности, селекционную работу. Многочисленные мероприятия, проводимые в регионах, позволят создать еще больше возможностей как для селекционной работы, так и для привлечения молодежи, детей, подростков в спортивные секции", - резюмировал глава государства.