Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсетях публикацией в связи с "2024 годом - Годом солидарности во имя зеленого мира".
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира"Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в официальных аккаунтах в социальной сети публикацией в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 22:26
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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev “2024 - Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” ilə əlaqədar paylaşım edib