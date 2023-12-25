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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира"

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в официальных аккаунтах в социальной сети публикацией в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 22:26
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсетях публикацией в связи с "2024 годом - Годом солидарности во имя зеленого мира".

Report представляет публикацию:

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev “2024 - Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” ilə əlaqədar paylaşım edib

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