Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира"

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в официальных аккаунтах в социальной сети публикацией в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".

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