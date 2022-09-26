Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памятиПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Внутренняя политика
26 сентября 2022 г. 21:10
https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpgИльхам Алиев
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib