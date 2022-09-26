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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Внутренняя политика
26 сентября 2022 г. 21:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
Ильхам Алиев

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

Report представляет вниманию публикацию:

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

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