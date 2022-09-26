Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpg https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpg Ильхам Алиев

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти. Report представляет вниманию публикацию: Подпишитесь на наш Telegram канал