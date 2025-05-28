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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Внутренняя политика
28 мая 2025 г. 00:12
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Report представляет данную публикацию:

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Müstəqillik Günü münasibətilə paylaşım edib

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