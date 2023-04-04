Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасностиПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своем Twitter аккаунте публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своем Twitter аккаунте публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Как сообщает Report, в публикации главы государства говорится: "4 Апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Армения за 30 лет заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. С начала 1990-х годов более 3300 наших граждан стали жертвами мин. С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.
Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин.
В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин. Я высоко оцениваю деятельность наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью. Необходимо активизировать международные усилия, чтобы положить конец минному террору в мире".