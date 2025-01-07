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Ильхам Алиев: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов

Ильхам Алиев: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января рассказал о шагах, предпринимаемых в Азербайджане в социальной сфере.
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 20:58
Ильхам Алиев: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января рассказал о шагах, предпринимаемых в Азербайджане в социальной сфере.

Как сообщает Report, отметив, что с 1 января текущего года минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились, глава государства сказал: "Такое внимание к этой сфере в стране, которая вкладывает так много инвестиций и перед которой стоит такая большая проблема, как восстановление Карабаха, конечно, показывает суть нашей политики. Граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше. И в обществе, и в политике, и в семье все должно быть справедливо. И для нас всегда были важны принципы социальной справедливости.

Подчеркнув, что за последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета, Президент также заявил: "По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов – повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: As economic opportunities increase, we will always pay attention to addressing social issues
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İqtisadi imkanlar artdıqca biz sosial məsələlərin həllinə də daim diqqət göstərəcəyik

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