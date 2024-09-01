Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на парламентских выборах

1 сентября проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6.
Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.
Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.
Отметим, что на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку зарегистрировано 579 избирателей. В этом округе ведут борьбу 8 кандидатов.
Сегодня проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу президента.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6.