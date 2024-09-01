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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на парламентских выборах

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на парламентских выборах Сегодня проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на парламентских выборах

1 сентября проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6.

Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Отметим, что на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку зарегистрировано 579 избирателей. В этом округе ведут борьбу 8 кандидатов.

09:56

Сегодня проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу президента.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva səs veriblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva and their daughter Leyla Aliyeva cast their votes

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