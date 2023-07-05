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Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов

Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов 30 лет назад Армения оккупировала почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и провела этническую чистку как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов

30 лет назад Армения оккупировала почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и провела этническую чистку как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Отметив, что после освобождения наших территорий перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов, глава государства подчеркнул: "Мы были потрясены масштабами разрушений на ранее оккупированных территориях. Армения преднамеренно разрушила, расхитила камень за камнем азербайджанские города и села, осквернила и разграбила все культурные и религиозные объекты, включая мечети".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is now facing a number of huge challenges
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan indi bir sıra nəhəng çağırışlarla üz-üzədir"

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