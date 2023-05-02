Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Отметим, что строительство этой железнодорожной линии ведется в соответствии с Распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года. Строительные работы планируется завершить в 2023 году. Железная дорога протяженностью 47,1 километра (57 километров включая подъезные пути) является одноколейной и неэлектрифицированной. Вдоль дороги будут действовать станции Барда, Кочарли, Тезекенд и Агдам. Над железной дорогой будут построены 3 моста. Территория, где проходит дорога, очищена от мин.

Было сообщено, что работы по проектированию железнодорожной линии выполнены на 90 процентов, заложен фундамент Агдамского вокзала. Также в направлении Барды и Агдама планируется спроектировать 3 платформы, дополнительную дорогу к этим платформам и две развязки. На 32,8-километровом участке железнодорожной линии уже уложены рельсы. Кроме того, в рамках первого этапа полностью завершены земляные работы, строительство инженерных сооружений, монтаж элементов верхних строений пути и стрелочных переводов. В настоящее время продолжается установка элементов верхних строений на участке между 45-м и 47-м километрами и земляные работы 6-й дороги станции Агдам.

Было доведено до внимания, что строительно-монтажные работы ведутся в два этапа. На участке Барда-Тезекенд работы выполнены на 80 процентов. По второму этапу, который охватывает направление Тезекенд-Агдам, реализация составляет 71 процент.

Глава государства также был проинформирован об Агдамском городском железнодорожном и автовокзальном комплексе.

Было сообщено, что комплекс спроектирован как единый транспортный узел, что создаст условия для удобного передвижения пассажиров. В здании комплекса, который будет построен в национальном архитектурном стиле, преобладают стеклянные элементы.

Предполагается, что первоначально на автовокзале будут действовать десять регулярных междугородних (межрайонных) автобусных маршрутов. Ежедневно на железнодорожном вокзале планируется принимать до 1000, на автовокзале - до 1500 пассажиров.