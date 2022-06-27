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Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автодороги Кяльбаджар-Лачын

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автодороги Кяльбаджар-Лачын 26 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по строительству автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын.
Внутренняя политика
27 июня 2022 г. 11:05
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автодороги Кяльбаджар-Лачын

26 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по строительству автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын.

Как передает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что эта автомобильная дорога, соединяющая Кяльбаджарский и Лачынский районы, будет 2-4 полосной и строится в соответствии с 1-м и 2-м техническими уровнями.

В настоящее время на отдельных участках дороги ведутся работы по бурению, засыпке, строится новое дорожное полотно.

Было отмечено, что в двух автомобильных туннелях, которые планируется построить по проекту, продолжается процесс бурения, а в одном - начаты работы на въездной и выездной частях.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views construction of Kalbajar-Lachin highway
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun inşası ilə tanış olub

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