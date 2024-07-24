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Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в парке Победы в Баку

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в парке Победы в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в парке Победы в Баку.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 14:07
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в парке Победы в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в парке Победы в Баку.

Как сообщает Report, директор компании PMD Projects Нариман Топчубашев проинформировал главу государства о проводимых в парке работах.

Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы с целью демонстрации общественности беспримерного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти наших шехидов. Сразу же после распоряжения был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы и начались строительные работы.

Отметим, что 27 сентября 2023 года – в День памяти – президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы. Глава государства и первая леди ознакомились с проводимой здесь работой.

Парк Победы, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.

На входе в парк будет установлена арка, состоящая из 44 элементов. Она символизирует собой начало пути к Победе. Высота арки, строительство которой еще продолжается, составляет 44 метра, а ширина – 22 метра.

В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник в честь Дня Победы - 8 Ноября. Памятник станет олицетворением Дня Победы и несокрушимого единства. Вокруг него будет разбита озеленительная полоса, воссоздающая узоры и орнаменты карабахских ковров.

Вход в Музей Победы будет в двух направлениях со стороны парковой зоны. На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут написаны имена солдат и офицеров, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

После посещения музея посетители смогут войти в парковую часть. В Парке Победы будут созданы также тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер и общая смотровая площадка. В конце парка планируется построить площадь Флага Свободы.

Мемориальный сквер будет разбит в конце парка. Тропинка, спускающаяся к этому участку, будет обрамлена высокими бордюрами из цветов и озеленений. На прилегающей к мемориальному скверу территории будут созданы уголки отдыха, установлены скамейки. В центре водного бассейна будет развеваться Флаг Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev inspects progress of Victory Park construction in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Bakıda Zəfər parkında aparılan tikinti işləri ilə tanış olub

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