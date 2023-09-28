Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в Джебраильском жилом комплексе

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в Джебраильском жилом комплексе - первом жилом массиве, строящемся в городе Джебраил Государственным агентством жилищного строительства.

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в Джебраильском жилом комплексе - первом жилом массиве, строящемся в городе Джебраил Государственным агентством жилищного строительства.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садиг Садыгов проинформировал главу государства о ходе строительных работ.

Было отмечено, что жилой комплекс общей площадью 7,9 гектара состоит из 33 зданий. В четырех- и пятиэтажных зданиях в общей сложности будет 718 квартир. 8 из них - однокомнатные, 136 - двухкомнатные, 8 – двухкомнатные студийного типа, 392 – трехкомнатные, а 168 - четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 40-50, двухкомнатных - 55-90, двухкомнатных квартир-студий - 98-100, трехкомнатных квартир - 90-108, четырехкомнатных - 110-120 квадратных метров.

Строительство комплекса, состоящего из шести кварталов, ведется быстрыми темпами и качественно. Все квартиры будут полностью отремонтированными, оборудованными кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. В зданиях будут установлены лифты, тепло будет подаваться через централизованную котельную.

Помимо жилых домов на территории также будут сданы в пользование парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автостоянки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

Глава государства также был проинформирован о Ширванском, Лянкяранском и Евлахском жилых комплексах.

Было сообщено, что на площади более 8 гектаров начато строительство Ширванского жилого комплекса, состоящего из 25 зданий. Здесь будут построено 14 девятиэтажных и 11 двенадцатиэтажных домов. В целом в комплексе будет 1264 квартиры, в том числе - 32 студийного типа, 216 - двухкомнатные, 768 - трехкомнатные и 248 - четырехкомнатные. Кроме того, будут построены здание средней школы на 960 ученических мест и детский сад на 80 мест.

В Лянкяранском жилом комплексе, строительство которого завершается, построено 5 девятиэтажных зданий. В зданиях в общей сложности 240 квартир. Из них 32 квартиры - однокомнатные (студийного типа), 36 - двухкомнатные, 104 – трехкомнатные, а 68 - четырехкомнатные.

В ближайшее время начнется строительство Евлахского жилого комплекса, состоящего из 6 семиэтажных зданий. В комплексе в целом будет 329 квартир, в том числе 28 однокомнатных, 14 квартир-студий, 84 двухкомнатные, 139 трехкомнатных, 64 четырехкомнатные.