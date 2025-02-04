О нас

Президент ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" после реконструкции

Президент ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" после реконструкции Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" имени Тарлана Гейбатова в городе Баку после проведенной реконструкции.
Внутренняя политика
4 февраля 2025 г. 14:05
Президент ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее Вэтэн после реконструкции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" имени Тарлана Гейбатова в городе Баку после проведенной реконструкции.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в лицее.

Было отмечено, что спортивный лицей "Вэтэн", носящий имя шехида Первой Карабахской войны Тарлана Гейбатова, создан в 2022 году на базе средней школы номер 126. Работы по реконструкции, проведенные за счет государственных капиталовложений в лицее на 600 ученических мест, были завершены в декабре 2024 года.

В капитально отремонтированном учебном корпусе лицея имеются 22 классные комнаты, которые оснащены необходимыми учебными пособиями. В этом корпусе размещаются химическая, физическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики и допризывной военной подготовки, библиотека, актовый зал на 240 мест, административные и подсобные помещения. Интернет-связь, мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование отвечают современным требованиям.

В спортивном корпусе учебного заведения капитально отремонтированы универсальный зал (для баскетбола, волейбола, гимнастики, фехтования и др.) и зал борьбы. Кроме того, реконструированы тренажерный зал, зал дзюдо, кабинет физиотерапии, зал спортивной реабилитации, паровая комната и подсобные помещения.

В рамках проекта капитально отремонтировано и общежитие на 100 мест. Столовая лицея рассчитана на 220 человек. Кухня, прачечная и другие подсобные помещения также оснащены самым современным оборудованием.

Отметим, что в реконструированном лицее обучение проводится в V-XI классах. Обучением и воспитанием учащихся занимаются около 60 учителей.

Предусмотрено предоставлять общежитие занимающимся профессиональным спортом учащимся, приезжающим из регионов. В лицее также будет обеспечено питание этих спортсменов в соответствии с их ежедневным рационом.

Во дворе учебного заведения проведены масштабные работы по благоустройству.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev reviews conditions at Vatan Sports Lyceum after reconstruction
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev “Vətən” İdman Liseyində aparılmış yenidənqurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi