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Президент посетил построенный в Сураханском районе Баку школьный комплекс

Президент посетил построенный в Сураханском районе Баку школьный комплекс Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школьном комплексе номер 87, построенном в Сураханском районе Баку.
Внутренняя политика
8 сентября 2022 г. 14:18
Президент посетил построенный в Сураханском районе Баку школьный комплекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школьном комплексе номер 87, построенном в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что несмотря на то, что в построенном в 1928 году учебном заведении проводились ремонтно-восстановительные работы, однако возникла необходимость в капитальной реконструкции школы из-за тесноты. В здании школы на 790 ученических мест было 54 классных комнат. В связи с выполнением распоряжений Президента Азербайджана «О мерах по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и его поселках» от 5 мая 2020 года, 8 мая 2021 года, 27 апреля 2022 года здание школы было капитально отремонтировано, старый корпус был снесен и на его месте построен новый.

Школа, в которой одновременно могут учиться 2304 ученика, оснащена всем необходимым инвентарем. Современное школьное здание, которое будет сдано в пользование учащихся в новом учебном году, состоит из 82 классных комнат.

Было отмечено, что в четырехэтажном корпусе есть классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки, рисования, музыки, медпункт, учительская, лаборатории, библиотека, столовая, спортивный, аэробный и актовый залы. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, наглядными пособиями.

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство образовательных учреждений в нашей стране, оснащение их необходимым учебным оборудованием проводятся с целью формирования более грамотного и образованного подрастающего поколения. Строительство новых школьных зданий и учебных корпусов, решая проблему скученности в школах, также создает условия для получения школьниками более качественного образования.

Таким образом, полное обновление инфраструктуры школ является еще одним проявлением внимания и заботы о развитии образования в Азербайджане.

Фонд Гейдара Алиева также имеет исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы. Важную роль в развитии этой сферы сыграли реализуемые Фондом программы «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу», «Поддержка образования», «Развитие детских домов и школ-интернатов» и другие проекты. Одним из основных факторов, обусловливающих успех этих программ и проектов, является тот факт, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно держит в центре внимания эти вопросы.

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Версия на английском языке ФотоPresident views conditions created in newly built school complex in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Bakıda yeni inşa edilən məktəb kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub

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