Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку

14-00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых современных пенитенциарных учреждениях в Баку, построенных для осужденных женщин и несовершеннолетних, являющихся уязвимой группой общества.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В новых учреждениях, сооруженных вместо пенитенциарных учреждений, построенных в 30-х годах прошлого года и не отвечавших требованию времени, созданы образцовые условия, выделены комнаты для отдыха, совершения богослужения, кабинет психолога и другие помещения, организованы производственные участки для занятий осужденными полезным трудом.

В обоих учреждениях созданы спортивные площадки для эффективного проведения осужденными своего досуга, необходимая инфраструктура для их обучения и овладения специальностями. Здесь функционируют оснащенная необходимой литературой библиотека, читальный зал, компьютерный кабинет.

В производственном секторе, созданном в новых учреждениях в соответствии с поручениями главы государства, связанными с расширением производственных участков, привлечением к этой деятельности предпринимателей, бизнесменов, осужденные будут работать в ткацком, ковровом, раскроечном, швейном и кондитерском цехах.

В двухэтажной медсанчасти учреждения размещаются врачебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием лечебно-диагностический и стоматологический кабинеты, лаборатория, аптека, кабинет педиатра, подсобные помещения.

В новом пенитенциарном учреждении также построено здание для встреч с осужденными. Для краткосрочных и 3-х дневных долгосрочных встреч осужденных с членами семьи здесь имеются отдельные помещения со всеми бытовыми условиями, кухней, местами для прогулок.

В двухэтажном здании школы, построенном на территории учреждений, наряду с классными комнатами имеются кабинеты труда, компьютерный и другие кабинеты, спортивные залы. Созданные здесь условия позволяют осужденным, в частности, несовершеннолетним, учиться и осваивать профессию.

Отметим, что строительство благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева новых пенитенциарных учреждений для уязвимой категории нашего общества – осужденных женщин и несовершеннолетних является составной частью проводимых в стране коренных реформ. Созданные здесь современные условия послужат обеспечению прав осужденных, их эффективному исправлению и социальной адаптации.

Напомним, что в бакинском поселке Забрат построен новый следственный изолятор, в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки – современные пенитенциарные комплексы. Строительство таких учреждений ведется в Гяндже и Лянкяране, а также столичном поселке Умбакы.

Гуманизм является одним из важнейших принципов в политическом курсе Азербайджанского государства. Подписанными на сегодняшний день Президентом Ильхамом Алиевым 35 актами о помиловании помилованы до 6 тысяч осужденных, а 4 акта амнистии, принятые по инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой, охватили более 40 тысяч человек.

Одновременно в рамках проводимых в стране реформ, связанных с модернизацией системы юстиции в стране, совершенствуется работа пенитенциарной службы, гуманизируется политика наказаний, принимаются последовательные меры по защите прав осужденных, улучшению условий их содержания, медицинского и прочего обеспечения.

Объявленный по случаю Дня Победы акт амнистии, исполнение которого завершилось накануне, как очередное проявление политики гуманизма главы государства, отличаясь более широкой сферой охвата, коснулся свыше 15 тысяч человек.

Кроме того, принят отдельный закон о расширении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения под стражей, в целях гуманизации политики наказания в уголовное законодательство внесено до 600 изменений, многие деяния декриминализированы, около 2200 осужденных освобождены от наказания. Вместе с тем уделяется постоянное внимание возвращению осужденных в свободное общество как полноправных членов, принят специальный закон, связанный с их социальной адаптацией. Благодаря эффективному применению института условно-досрочного освобождения в последние два года условно-досрочно освобождены более 3500 осужденных.