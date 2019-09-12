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Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции Хатаи Бакинского метрополитена

​Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции

12 сентября после капитального ремонта и реконструкции сдана в эксплуатацию станция «Хатаи» Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проведенной на станции работой.

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