Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции Хатаи Бакинского метрополитена

​Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции

12 сентября, 2019 12:04

https://report.az/storage/news/41d5ccd685087c662e32cfce2b47f477/37db7dd1-7871-46f7-b987-4fb02d63a17a_292.jpg 12 сентября после капитального ремонта и реконструкции сдана в эксплуатацию станция «Хатаи» Бакинского метрополитена. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проведенной на станции работой.