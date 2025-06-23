Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящем через Евлах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня ознакомился с работами, проводимыми на участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящем через город Евлах.

23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ, проводимых на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проводимой работе.

Было сообщено, что на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги завершается строительство подземного пешеходного перехода, тротуаров, а также подъездных путей, обеспечивающих въезд-выезд автомобилей на магистральную дорогу с двух направлений. Общая длина пешеходного перехода составит 48 метров, из которых 37 метров - закрытый участок. Общая длина подъездных путей составляет 3,2 километра, ширина – 7 метров.

Отметим, что магистральная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией является составной частью международного транспортного коридора, проходящего через территорию Азербайджана. Ее строительство на уровне, отвечающем современным стандартам, еще больше усиливает роль Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, в международных перевозках.

11:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня ознакомился с работами, проводимыми на участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящем через город Евлах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.