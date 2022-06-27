Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами на подстанции "Горчу" в Лачыне

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на 110-киловольтной электрической подстанции «Горчу» в Лачинском районе.

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на 110-киловольтной электрической подстанции «Горчу» в Лачинском районе.

Как сообщает Report, президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на подстанции работе.

Было отмечено, что для подключения Лачинского района к общей энергетической системе Азербайджана, обеспечения его устойчивой и бесперебойной электроэнергией от подстанции «Кяльбаджар», сданной в эксплуатацию в прошлом году, до села Горчу Лачинского района на расстоянии 42 километров прокладывается двухконтурная 110-киловольтная линия электропередачи.

Вдоль линии передачи, которая местами прокладывается на высоте 2200 метров, в горной местности с отвесными скалами, галечником, густыми лесами, в условиях бездорожья, сооружаются около 250 анкеров и промежуточных опор весом в среднем 10 тонн и высотой 40 метров каждая.

Посредством 24-жильного фибер-оптического кабеля с функцией громоотвода над высоковольтной линией прокладывается интернет-линия, что обеспечит надежную передачу сигналов в управлении энергосистемой.

Параллельно в селе Горчу Лачинского района на высоте 1800 метров над уровнем моря строится 110/35/10-киловольтная цифровая подстанция.

На подстанции «Горчу» системного значения создаются центр управления, открытые и закрытые распределительные устройства. На территории подстанции строится здание общежития для рабочего персонала, создаются необходимые условия.

Отметим, что недалеко от подстанции строится аэропорт, здесь планируется возведение жилого массива, объединяющего 7 сел, с центром в селе Горчу.

Новая подстанция будет обеспечивать электроэнергией Лачинский аэропорт, воинские части на территории района, всю инфраструктуру, которая в будущем будет построена в регионе.

В перспективе от Горчу до города Лачин будет проложена 110-киловольтная двухконтурная линия электропередачи со строительством в Лачинском коридоре 110-киловольтных подстанций «Лачин город» и «Забух», из города Лачин будет проложена и соединена с подстанцией «Шуша» новая 110-киловольтная линия.

А главное, путем прокладки из города Лачин до подстанции «Губадлы» в направлении Гюлебирда 110-киловольтной двухконтурной линии электропередачи будет создана кольцевая схема электроснабжения, имеющая важное значение для энергосистемы и обеспечивающая энергоустойчивость региона.