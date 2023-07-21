Президент Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района

21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туристических объектов, которые будут здесь построены за счет частны

21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туристических объектов, которые будут здесь построены за счет частных инвестиций.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было отмечено, что восстановление села Дашалты, имеющего стратегическое значение для города Шуша, является одной из главных целей. В числе приоритетных задач – развитие села, создание комфортной и здоровой среды обитания для населения, которое здесь разместится, обеспечение жителей сферами занятости и зонами отдыха. Представленная концепция реконструкции, учитывающая все указанные факторы, демонстрирует отвечающий современным требованиям облик села Дашалты с сохранением природного ландшафта местности. В селе планируется построить общественные и жилые центры, культурные и образовательные учреждения, социальные и общественные объекты, создать туристические зоны, проложить транспортно-коммуникационные линии, озеленить территорию, обеспечить инфраструктуру для питания села экологически чистой энергией.

Было сообщено, что предстоящая работа охватывает площадь около 65 гектаров. Сюда планируется переселить 220 семей. Общая численность населения, которое будет здесь размещено, составит 1100 человек. В целом, для жителей будет построено 228 домов – 9 двухэтажных многоквартирных зданий, 66 двухэтажных блочных (типа таунхаус) домов и 153 двухэтажных частных дома. В селе также планируется построить мечеть, площадь Флага, информационный центр, гостевой дом, мастерские народных промыслов, киоски для продажи продуктов питания, объекты общественного питания и торговли, выставочный зал, детский сад, административное здание, медицинский пункт, почтовое отделение, клубно-общинный центр, отель и центр отдыха, зоны активного туризма и отдыха.

Было подчеркнуто, что концепция двухэтажных блочных (типа таунхаус) домов имеет целью обеспечение практичности города в сельской местности. Трехкомнатные и четырехкомнатные жилые блоки, отделенные друг от друга общей стеной, благодаря своей оптимальной конструкции позволяют проживать на небольшом участке нескольким семьям, и в то же время предоставляют каждому из них собственный двор и террасу. Кроме того, малоэтажные многоквартирные постройки считаются наиболее оптимальным решением в планировке села, так как позволяют разместить население на небольшом участке, не создавая при этом высокой плотности на территории. Вокруг зданий для жителей предусмотрены общие зоны отдыха, озеленительные полосы, автостоянки.

Было отмечено, что строительство домов и туристических объектов, которые планируется возвести для частного сектора в инвестиционной зоне села Дашалты, осуществляет ООО PMD Group. В Дашалты на территории площадью 2,4 гектара будут построены отель в сельском стиле и центр отдыха. Отельный комплекс будет состоять из 10 двухэтажных зданий. В нем будет 48 номеров. В комплекс также будут входить ресторан, развлекательный и спортивно-оздоровительный центры, детская площадка, парк отдыха.