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Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы

Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы 21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы на 90 коек.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 12:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы

21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Шушинской городской больницы на 90 коек.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проводимой работе.

Напомним, что фундамент Шушинской городской больницы был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Было сообщено, что строительство здания больницы, возводимого на площади 3,7 гектара, было начато в январе текущего года. Здание больницы состоит из 6 корпусов, из которых 4 - четырехэтажные, а 2 - одноэтажные. Подвальная часть здания будет использоваться как стационарная медицинская служба и убежище, а при необходимости будет функционировать и как военный госпиталь. На участке стационарных услуг будут функционировать приемная, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, родильное, гинекологическое отделения, отделения инфекционных болезней, анестезиологии-реанимации, гемодиализа.

На участке амбулаторных услуг будут созданы консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Станция скорой медицинской помощи больницы будет оснащена отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, которое требует крупных средств, - магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тл и компьютерным томографом 32 срезовой конфигурации. В каждую смену на станции будут действовать четыре бригады.

На территории Шушинской городской больницы будут также построены Центр гигиены и эпидемиологии, Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа.

Отметим, что здоровье населения находится в центре постоянного внимания главы государства. Проводится широкомасштабная работа по организации и оказанию медицинских услуг и на освобожденных от оккупации территориях. Шушинская городская больница - один из инфраструктурных проектов, реализуемых по непосредственному указанию и под руководством президента Ильхама Алиева для обеспечения защиты здоровья населения, которое будет проживать в этом регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Şuşa şəhər xəstəxanasının binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub

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