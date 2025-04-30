О нас

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе 30 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим и холодильно-складским комплексом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Исмикханлы" в Гусарском районе.
Внутренняя политика
30 апреля 2025 г. 11:40
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе

30 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим и холодильно-складским комплексом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Исмикханлы" в Гусарском районе.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности комплекса.

Было отмечено, что с использованием новейших технологий общество заложило интенсивные сады в Гусаре на территории площадью 330 гектаров, а в Агсу - на территории площадью 30 гектаров. В настоящее время здесь на участке площадью 230 гектаров высажены яблони, 35 гектаров - грушевые, 26 гектаров - персиковые, 21 гектар - нектариновые, 18 гектаров - вишневые деревья. Создание таких садов позволяет максимально эффективно использовать сельскохозяйственные угодья и добиться высокой урожайности.

Процесс продажи и экспорта выращиваемых здесь фруктов продолжается круглый год. Помимо реализации на местном рынке, продукция также экспортируется в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Россию.

Для более точного и эффективного проведения агротехнических работ в садах привлечены специалисты из Турции, Италии и Испании. Здесь используется высокоэкономичная технология капельного орошения, которая не только обеспечивает экологическую устойчивость, но и предотвращает потери воды. Технический парк хозяйства оснащен современным оборудованием ведущих мировых компаний.

Холодильно-складской комплекс сдан в пользование в октябре 2023 года. Комплекс состоит из холодильного склада для хранения фруктов вместимостью 8700 тонн, участка сортировки и фасовки, склада материалов, площадок готовой продукции и погрузки. Холодильный склад оснащен 29 холодильными камерами вместимостью 300 тонн каждая.

Установленное на сортировочном участке современное оборудование сортирует фрукты по цвету, форме и размеру, что обеспечивает фасовку продукции в соответствии с требованиями рынка. На участке сортировки также изготавливаются упаковочные коробки с использованием фальцевально-склеивающего оборудования производительностью более тысячи штук в час.

В садоводческом и холодильно-складском комплексе "Исмикханлы", проектная стоимость которого составляет 18 миллионов манатов, постоянной работой обеспечены 270 человек, сезонной - 400 человек. На реализацию проекта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 3,3 миллиона манатов. При импорте оборудования предприятие воспользовалось таможенными и налоговыми льготами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev inspects horticultural and cold storage complex in Gusar district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Qusarda bağçılıq və soyuducu anbar kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi