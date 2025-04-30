Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе

30 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим и холодильно-складским комплексом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Исмикханлы" в Гусарском районе.

30 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим и холодильно-складским комплексом Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Исмикханлы" в Гусарском районе.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности комплекса.

Было отмечено, что с использованием новейших технологий общество заложило интенсивные сады в Гусаре на территории площадью 330 гектаров, а в Агсу - на территории площадью 30 гектаров. В настоящее время здесь на участке площадью 230 гектаров высажены яблони, 35 гектаров - грушевые, 26 гектаров - персиковые, 21 гектар - нектариновые, 18 гектаров - вишневые деревья. Создание таких садов позволяет максимально эффективно использовать сельскохозяйственные угодья и добиться высокой урожайности.

Процесс продажи и экспорта выращиваемых здесь фруктов продолжается круглый год. Помимо реализации на местном рынке, продукция также экспортируется в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Россию.

Для более точного и эффективного проведения агротехнических работ в садах привлечены специалисты из Турции, Италии и Испании. Здесь используется высокоэкономичная технология капельного орошения, которая не только обеспечивает экологическую устойчивость, но и предотвращает потери воды. Технический парк хозяйства оснащен современным оборудованием ведущих мировых компаний.

Холодильно-складской комплекс сдан в пользование в октябре 2023 года. Комплекс состоит из холодильного склада для хранения фруктов вместимостью 8700 тонн, участка сортировки и фасовки, склада материалов, площадок готовой продукции и погрузки. Холодильный склад оснащен 29 холодильными камерами вместимостью 300 тонн каждая.

Установленное на сортировочном участке современное оборудование сортирует фрукты по цвету, форме и размеру, что обеспечивает фасовку продукции в соответствии с требованиями рынка. На участке сортировки также изготавливаются упаковочные коробки с использованием фальцевально-склеивающего оборудования производительностью более тысячи штук в час.

В садоводческом и холодильно-складском комплексе "Исмикханлы", проектная стоимость которого составляет 18 миллионов манатов, постоянной работой обеспечены 270 человек, сезонной - 400 человек. На реализацию проекта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 3,3 миллиона манатов. При импорте оборудования предприятие воспользовалось таможенными и налоговыми льготами.