Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение

"Открытие военной части в Гадруте имеет большое значение. Потому что эта воинская часть открывается на освобожденной от оккупации территории - в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии".

"Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение. Потому что эта часть открывается на освобожденной от оккупации территории - в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Упомянув о мерах, предпринимаемых для улучшения условий службы военнослужащих, а также решения их жилищно-бытовых проблем, глава государства отметил: “Армия постоянно находится под пристальным вниманием государства, президента, Верховного главнокомандующего. В результате этого внимания и заботы сегодня победоносная армия Азербайджана известна в мире”.