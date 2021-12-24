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Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение

Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение "Открытие военной части в Гадруте имеет большое значение. Потому что эта воинская часть открывается на освобожденной от оккупации территории - в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии".
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 16:14
Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение

"Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение. Потому что эта часть открывается на освобожденной от оккупации территории - в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Упомянув о мерах, предпринимаемых для улучшения условий службы военнослужащих, а также решения их жилищно-бытовых проблем, глава государства отметил: “Армия постоянно находится под пристальным вниманием государства, президента, Верховного главнокомандующего. В результате этого внимания и заботы сегодня победоносная армия Азербайджана известна в мире”.

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Версия на английском языке President Aliyev speaks of importance of inaugurating military unit in liberated Hadrut
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Hadrutda hərbi hissənin açılması çox böyük əhəmiyyət daşıyır"

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